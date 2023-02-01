Николая Дроздова могут выписать из больницы уже через 7 дней

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский телеведущего и путешественника Николая Дроздова могут выписать из больницы через 7–10 дней после перелома восьми ребер. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова.

Дроздов находится в больнице с середины января после того, как упал и сломал восемь ребер. Телеведущий некоторое время находился в реанимации из-за того, что ребра вдавились ему в легкие, это и вызвало осложнения.

"Поправляется, шутит, голос, правда, тихий. Надеюсь, что выпишут через неделю – дней десять. Он же с середины января в стационаре", – сообщил Сафронов.

Также художник рассказал, что при госпитализации возникли сложности из-за того, что Николай Дроздов не был прикреплен ни к одной поликлинике.

"Раньше он наблюдался в медучреждении на улице Миклухо-Маклая, но они автоматом убрали его от себя. Так сказала жена Николая Николаевича. Я попросил министра, чтобы все восстановили" – добавил Сафронов.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов вышел на связь после реанимации. Он связался со своими другом Никасом Сафроновым. На кадрах, опубликованных в Сети, ученый находится в больнице, на нем надето сразу двое очков. Телеведущий улыбается и выглядит бодро.

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