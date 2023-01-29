Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию после неудачного падения. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил его сосед, художник Константин Мирошник.

"Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем", – рассказал Мирошник.

По словам художника, ведущий в результате падения сломал восемь ребер. Сам он хотел отлежаться дома, но его супруга Татьяна Дроздова настояла на госпитализации.

Как оказалось, в больнице зоолог находится уже несколько дней.

В августе прошлого года наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Президент отметил вклад телеведущего в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетнюю плодотворную работу.



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