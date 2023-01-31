Дочь Дроздова рассказала о состоянии телеведущего

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов проходит лечение в больнице после перелома ребер. Его дочь Елена рассказала телеканалу "360", что одно из ребер проткнуло ученому легкое – были жидкость и воздух в плевральной полости, из-за чего его состояние было сложным.

Она пояснила, что по этой причине ее отец находился в реанимации. По ее словам, кризис уже миновал, однако восстановление будет долгим. В целом Дроздов идет на поправку.

"Кризис миновал, но пока не все так просто. Сейчас у него слабость. Восстанавливаться надо будет долго. Иногда он пободрее, иногда – нет. Пока анализы не очень хорошие, и никак не можем добиться, чтобы они стали хорошие", – сказала дочь телеведущего.

О госпитализации зоолога стало известно 29 января. Художник Константин Мирошник, который является соседом телеведущего, заявил, что Дроздов хотел отлежаться дома, но его супруга настояла на госпитализации.

Выяснилось, что Дроздова госпитализировали в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. По словам его друга, композитора Дмитрия Дунаева, телеведущий поскользнулся, выходя из машины.

Лишь через три дня он понял, что следует обратиться в больницу. В результате его на несколько дней положили в палату интенсивной терапии. Дунаев подчеркнул, что сделали это в связи с возрастом Дроздова, а не из-за того, что ситуация была неотложной. Сейчас 85-летний ученый-зоолог находится в обычной палате.

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