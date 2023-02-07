Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Союза журналистов столицы Павел Гусев рассказал, что ведущий и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.

"Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких. – Прим. ред.)", – передает РИА Новости его слова.

Состояние журналиста остается тяжелым, добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что Сванидзе положили в больницу с пневмонией и отеком легких. По данным источника СМИ, журналист находится в инфекционной больнице, его подключили к аппарату ИВЛ.

Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Выйти на связь с самим журналистом у представителей СМИ не получилось.

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