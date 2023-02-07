10:33Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава Союза журналистов столицы Павел Гусев рассказал, что ведущий и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.
"Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких. – Прим. ред.)", – передает РИА Новости его слова.
Состояние журналиста остается тяжелым, добавил Гусев.
Ранее сообщалось, что Сванидзе положили в больницу с пневмонией и отеком легких. По данным источника СМИ, журналист находится в инфекционной больнице, его подключили к аппарату ИВЛ.
Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Выйти на связь с самим журналистом у представителей СМИ не получилось.
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