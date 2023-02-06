Николай Дроздов сообщил дату выписки после многочисленных переломов ребер

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов сообщил дату выписки из больницы после многочисленных переломов ребер грудной клетки. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

"Меня обещают выписать завтра. Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги поставили. С момента моей госпитализации прошло больше двух недель. Я прошел курс интенсивного восстановления. Давление у меня сейчас нормальное, основные боли сняты", – сообщил Дроздов.

Также телеведущий отметил, что из-за того, что у него сломано 7 ребер, травма будет ощущаться еще долго, но он уже нашел позиции, в которых ему не больно находиться.

Николай Дроздов добавил, что он выполняет все предписания врачей и продолжит реабилитацию и дома. Врачи отмечают быстрый процесс восстановления телеведущего в его возрасте.

Ранее сообщалось, что в январе путешественника госпитализировали в больницу с переломами ребер. Происшествие случилось, когда он неудачно вышел из машины и поскользнулся. После травмы он еще три часа пробыл на работе и только после обратился к медикам за помощью.

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