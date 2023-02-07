Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после переломов ребер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Телеведущего и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы после многочисленных переломов ребер. Об этом сообщает телеканал "360".

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы – можно ехать домой", – отметил Дроздов.

Дочь популярного телеведущего добавила, что будет помогать отцу в реабилитации после серьезной травмы.

Ранее сообщалось, что в январе Николая Дроздова увезли в больницу на карете скорой помощи с многочисленными переломами ребер грудной клетки. Отечественный телеведущий неудачно вышел из автомобиля и поскользнулся. После происшествия он еще три часа пробыл на работе и только после этого обратился за помощью.

В больнице Дроздов прошел интенсивный курс лечения. Врачи отмечают быстрый процесс восстановления путешественника в его возрасте.

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