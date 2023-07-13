ЦБ отчитался о снижении внешнего долга России на 8,7%

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Внешний долг России с начала текущего года снизился на 8,7%, до 347 миллиардов долларов. Это следует из материалов на сайте Центробанка РФ.

"Внешний долг <...> по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33,0 млрд долларов США", – говорится в сообщении.

Как объяснил регулятор, это связано со снижением долговых обязательств разных секторов экономики РФ в том числе за счет выпуска новых облигаций для погашения старых, а также уменьшением задолженности госорганов из-за реализации нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Ранее в Банке России объяснили падение курса рубля, которое происходило в последние дни. Это было вызвано в том числе снижением продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%.

