Госдума закрепила цифровой рубль в Гражданском кодексе РФ

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Думские депутаты утвердили законопроект, который вводит понятие цифрового рубля в Гражданский кодекс РФ и относит его к объектам гражданских прав. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Вместе с этим закон закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями в России с помощью их перевода Центробанком в рамках платформы этой валюты в соответствии с законодательством.

Инициатива также утвердила вероятность срочной выдачи кредитными организациями цифровых рублей для расходов на похороны. Документ вступит в силу 1 августа этого года.

Во вторник, 11 июня, ГД приняла в третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля. Согласно проекту, Центробанк стал единственным оператором платформы этой валюты. Однако регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифрового рубля.

Накануне Банк России представил главные правила и требования, по которым ЦБ как оператор платформы этой валюты будет взаимодействовать с ее пользователями и участниками.

ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей уже в августе