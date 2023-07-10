В ЦБ РФ связали падение курса рубля со снижением продаж валютной выручки экспортерами

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Падение курса рубля произошло из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, сообщается в обзоре финансовых рисков Банка России.

Как уточнили в докладе, за июнь рубль ослаб к доллару на 10,4%. В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая снизился на 22,9%, до 7 миллиардов долларов. При этом спрос на иностранную валюту в июне стабильно увеличивался за счет повышения концентрации крупных участников.

Кроме того, в ЦБ отметили, что внутриполитические события 23–25 июня оказали незначительное влияние на месячную динамику курса рубля.

"23–25 июня <...> волатильность на валютном рынке возросла. Основной ее пик пришелся на выходные дни, отразившись преимущественно на конъюнктуре внебиржевого рынка. Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке", – объяснили в Банке России.

Отмечается, что в указанный период российские физлица приобрели иностранной валюты на 6,2 миллиарда рублей. При этом 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту.

В то же время курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 рубля, после чего начал корректироваться и к закрытию снизился до 85,09 рубля, отметили в ЦБ. Относительно закрытия 23 июня рубль ослаб всего на 0,46%.

Ранее в Банке России рассказали, с чем связано ослабление рубля. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, движение курса национальной валюты происходит под воздействием динамики внешней торговли.

При этом в ЦБ на фоне сложившейся ситуации не видят рисков для финстабильности страны. Однако регулятор может вмешиваться с интервенциями, если они появятся, пояснила Набиуллина.

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