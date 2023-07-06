Набиуллина заявила об отсутствии рисков из-за текущего ослабления рубля

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В Банке России не видят рисков в связи с падением курса рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается", – сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина назвала причиной падения курса рубля влияние динамики внешней торговли. По ее словам, положительный счет в первом квартале этого года упал в пять раз по сравнению с пиком прошлого года.

Однако, по мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля полезен в текущей обстановке. Она выразила мнение, что он поможет российской экономике легче переносить внешние шоки.

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