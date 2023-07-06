11:35Экономика
Аналитик назвал возможную причину роста евро выше 102 рублей
Фото: depositphotos/darknula
Европейская валюта могла преодолеть порог в 102 рубля либо из-за бегства капитала, либо из-за изменения объемов реального притока выручки РФ от экспорта. Такое мнение в беседе с RT высказал ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков.
"Однозначно назвать причину сейчас невозможно, но с учетом скорости ослабления рубля и резкости происходящего мы склоняемся к бегству капитала", – сказал он.
Согласно мнению Мароченкова, евро в дальнейшем будет торговаться в диапазоне от 97 до 110 рублей, доллар – от 90 до 100 рублей, юань – от 12,5 до 13,8 рубля.
Ранее евро на Московской бирже превысил порог в 102 рубля. Стоимость доллара достигла 93,3 рубля за единицу, юань вырос в цене до 12,84 рубля.
Рубль сильно ослабел на этой неделе
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