Полумарафон и ночной забег: какие спортивные мероприятия нужно посетить в Москве летом

Лето в Москве – отличное время для того, чтобы попробовать свои силы в различных видах спорта. На протяжении ближайших трех месяцев в столице пройдут спортивные мероприятия, для участия в которых не нужно быть профессиональным атлетом. Всех желающих испытать себя ждут забеги на разные дистанции и велогонка. Москва 24 собрала самые яркие спортивные события города в летнем сезоне.



"ЗаБег.РФ"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В столице и в других городах страны 4 июня в седьмой раз состоится самый крупный полумарафон России с синхронным стартом "ЗаБег.РФ". В его рамках можно выбрать для себя любую из четырех дистанций: 1 километр – для юниоров, 5 километров – для новичков, 10 километров – для любителей и 21,1 километра – для профессионалов. Участники стартуют и финишируют на Красной площади. Сам маршрут проходит по центральным улицам столицы. Каждый бегун получает медаль, футболку, сертификат, номер с чипом хронометража, а также подарки от партнеров мероприятия.

На трассе участников ждут бодрящая музыка, снежные пушки и краски холи, а также поддержка от болельщиков. Стоимость участия в забеге растет с приближением к дате старта. Помимо взноса, необходимо предоставить медицинскую справку. Не оставят без внимания и болельщиков. Для них организуют различные активности и мастер-классы.



Красочный забег

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве 25 июня состоится один из самых ярких развлекательных стартов – Красочный забег. Участники пробегут пять километров вокруг олимпийского комплекса "Лужники" по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. На дистанции для них подготовят четыре красочные зоны, в которых бегунов осыпят разными красками.

Организаторы предлагают участникам одеться в необычные костюмы и от души повеселиться, тем более что забег не профессиональный и не на время. Однако на финише судьи все-таки отметят трех самых быстрых женщин и мужчин. Стоит учитывать, что для преодоления дистанции нельзя использовать ролики, самокаты и другие средства передвижения.

В завершении яркого праздника состоится салют, во время которого бегуны подбросят краску в воздух. Ее предварительно раздадут всем на финише. Принять участие в старте можно с 14 лет. Стоимость составит 1 500 рублей при регистрации до 19 июня и 2 000 рублей – 22–24 июня.



Ночной забег

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Для любителей поздних стартов 8 июля в Москве состоится Ночной забег. Мероприятие начнется в 22:30, его участники преодолеют 10 километров. Они будут стартовать и финишировать в "Лужниках", а сам маршрут пройдет по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Таким образом, бегуны получат возможность не только проверить свою выносливость, но еще и полюбоваться достопримечательностями столицы. Например, увидеть здания Национального центра управления обороной РФ и президиума Российской академии наук, а также Андреевский мост.

К забегу допускаются участники от 16 лет, которые прошли предварительную регистрацию (заполнение анкеты и оплата взноса). Стоимость зависит от времени покупки билета. При регистрации до 20 июня – 2 500 рублей, а 6–8 июля – 3 500 рублей. Что касается наград, то их получат бегуны, занявшие места с 1 по 5-е среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.



Велогонка La Strada

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Любительская кольцевая велогонка La Strada пройдет в столице 23 июля. Велосипедисты могут выбрать любую дистанцию в зависимости от свой подготовки: 40 или 80 километров. Для тех, кто не хочет участвовать в гонке, предусмотрен формат велофестиваля с маршрутом в 20 километров. Он больше подойдет для заезда всей семьей.

По итогу мероприятия каждый велосипедист получит медаль, а победителям вручат кубки. Цены на заезды в рамках La Strada начинаются от 2 430 рублей на 40 километров и от 3 150 рублей на 80 километров. Стоимость участия в велофестивале – от 450 рублей. При этом цена растет в зависимости от близости к дате старта.



Полумарафон "Лужники"

В последний месяц лета, 20 августа, состоится полумарафон "Лужники". Бегунам необходимо будет преодолеть дистанцию в 21,1 километра. Круговой маршрут пройдет по таким набережным города, как Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Пречистенская, Москворецкая, Лужнецкая и другим. Старт забега назначен на 08:30 и будет проходить поэтапно с небольшими интервалами.

В общей сложности на преодоление дистанции заложено три часа. По всему маршруту будут находиться пункты освежения и питания. Участвовать в полумарафоне могут бегуны с 18 лет, которые заранее зарегистрировались на сайте Бегового сообщества (внесли взнос и заполнили анкету). Стоимость начинается от 1 000 рублей и зависит от даты покупки билета, а также от возраста и гражданства человека.

