Москвичам назвали пять лучших парков для бега

С распространением тренда на здоровый образ жизни все больше москвичей отдают предпочтение занятию бегом. Такой вид досуга не только помогает держать тело в форме, но еще и "разгружает" голову в конце дня, если тренироваться по вечерам. Если же заниматься по утрам, то это дает прилив энергии на весь день. Москва 24 вместе с Мосгорпарком подготовила топ-5 парков столицы, где с комфортом можно приобщиться к беговой культуре.



Парк "Ходынское Поле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эта локация подойдет и для любителей бега, и для профессионалов. По периметру центральной части парка оборудованы дорожки с резиновым покрытием общей протяженностью 2,4 километра. Они проходят по холмам с панорамными качелями и с футуристическим "Зеркальным лабиринтом".

Оттуда открывается вид на весь парк, пруд и арт-объекты. Также летом вдоль бегового маршрута растут шалфей, мята, черемуха, жасмин, липа и сирень. Благодаря этому удастся не только взбодриться от бега, но еще и пройти ароматерапию. Парк работает круглосуточно и освещается в вечерние часы. Поэтому позаниматься спортом здесь можно в любое удобное время.



Парк Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Живописные виды для бегунов открываются и в Парке Горького. По данным Мосгорпарка, жители столицы предпочитают три маршрута. Первый – асфальтированная набережная протяженностью около девяти километров. Она подойдет и для новичков, и для профи. Здесь нет резких подъемов и спусков. Маршрут начинается и заканчивается у павильона "Школа" в парке искусств "Музеон". Бегать здесь можно и в темное время суток благодаря хорошему освещению.

Второй маршрут – пять километров по пересеченной местности с перепадами высот в Нескучном саду. Он подойдет для бегунов со средним уровнем подготовки. Старт возле Зеленого театра. Для опытных бегунов предусмотрен третий маршрут. Это специальная сертифицированная трасса для спортивного ориентирования и трейлов на Воробьевых горах, начинающаяся от павильона "Экология".

Для новичков в Парке Горького работает клуб "Уже бегу!". Занятия в нем проводят профессиональные тренеры, они же могут подготовить участников к различным марафонам. Еще один клуб – Die Hard – проводит забеги на длинные дистанции от 15 до 40 километров в соревновательном темпе.



Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Для начинающих и продолжающих бегунов есть маршрут в музее-заповеднике "Царицыно". Дорожки с покрытием из гравийной крошки пролегают вокруг Нижнего Царицынского пруда. Трасса практически без подъемов, они появляются в основном на участке со второго по четвертый километры. Также по всей территории парка проложены грунтовые дорожки. Они не обустроены специально для бега, но тоже идеально подходят для занятий. Тренироваться в парке можно ежедневно с 6 утра до полуночи.

Также на его территории по вторникам и четвергам проходят бесплатные занятия бегового клуба Ananas Runners. Они подойдут для участников с любым уровнем подготовки. Вместе с тем желающие еженедельно могут испытать себя на прочность на дистанции в пять километров с фиксацией времени, поучаствовав в проекте "ЗабегИ в Царицыно".



Парк "Кузьминки"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Облагороженные тропы парка подходят для поклонников кросса. При этом асфальтированные в центральной части дорожки (расходятся от главной сцены) – для начинающих бегунов. Вокруг Шибаевского пруда создана их сеть общей протяженностью в одну сторону до семи километров. Дорожки тянутся до плотины между Верхним и Нижним Кузьминскими прудами, переходя в улицу Заречье.

Каждую субботу в парке проходят бесплатные забеги на дистанцию в 5 километров от клуба S95. Обычно в них принимают участие несколько десятков любителей активного досуга. Вместе с тем по воскресеньям в Кузьминках проводит занятия клуб Wake&Run.



Парк "Дружбы"

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Здесь любительский беговой маршрут протяженностью пять километров пролегает вдоль береговой линии Фестивальных прудов и через парковую зону. Обычно спортсмены стартуют на аллее Алисы Селезневой, около скульптурной композиции "ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов". Устроить себе тренировку можно в любое время: парк работает круглосуточно. Каждую субботу здесь проводятся забеги клуба "5 верст".

Территория парка "Дружбы" является объектом культурного наследия регионального значения. В исторической части локации расположены более десятка произведений монументально-декоративного искусства. Поэтому после пробежки можно устроить себе культурную прогулку.

