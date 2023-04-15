Шаг за шагом: с чего начать занятия скандинавской ходьбой

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает, что такое скандинавская ходьба, кому она полезна и почему так популярна во всем мире.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С приходом весны встретить в городе "людей с палками" можно ничуть не реже, чем бегунов. Правда, в отличие от любителей бега, большинство из тех, кто занимается так называемой скандинавской ходьбой, – это люди старшего поколения либо с избытком веса тела. Хотя во всем мире данное направление популярно среди абсолютно всех категорий граждан, включая детей. Более того, проводятся крупные соревнования, в том числе международные.

Так что же такое скандинавская ходьба, в чем ее отличие от других видов тренировок, а также как выбрать "палки" для занятий? Разберемся в этом материале.

Данное направление было введено тренером финской сборной по лыжным гонкам, чтобы его подопечные могли тренироваться в летний период, сохраняя привычную с точки зрения биомеханики нагрузку (схожую с ездой на лыжах).

Позже такую ходьбу стали вводить в финских школах для детей, которые были освобождены от уроков физкультуры: благодаря наличию палок дети получали умеренную нагрузку, при этом развивая координацию и укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Но массового развития данного направления не было. Только в 1997 году одна из компаний выпустила на рынок современные палки для ходьбы, которые отличались легкостью (модели, используемые спортсменами, были тяжелыми), имели специальную "перчатку" для фиксации руки, а также правильный резиновый наконечник для отталкивания от твердой поверхности (для тренировок в зимнее время или на мягком покрытии используют палки с твердосплавным шипом). Именно тогда и появилось официальное название ходьбы с палками – скандинавская, или северная ходьба. Далее эта активность стала самостоятельным видом спорта со своей федерацией и штаб-квартирой в Финляндии.

В России ходьба пока не так популярна, но, как я сказал ранее, достаточно большое количество людей отдают предпочтение именно этому направлению вместо, например, обычного бега или спортивной ходьбы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почему?

Все потому, что благодаря наличию палок в работу включается большой мышечный массив. А это значит, что во время тренировки человек теряет больше калорий. Именно поэтому ходьба является великолепным вариантом кардиотренировок как с целью улучшения работы сердечно-сосудистой системы, так и для уменьшения подкожного жира. И чем больше у человека избыточного веса, тем пристальнее ему нужно присмотреться именно к таким занятиям, так как именно благодаря палкам существенно снижается нагрузка на суставы и позвоночник. А это в свою очередь делает тренировки максимально безопасными.

У людей старшего поколения данный вид двигательной активности очень популярен именно по причине безопасности и корректного распределения нагрузки, а также возможности ее дозирования. Ну и, конечно, играет роль доступность (стоимость палок начинается от примерно 1,3 тысячи рублей), а также удобство эксплуатации (ходить можно не только в лесопарковой зоне, но и просто по городу).

К слову, а как выбрать палки самостоятельно и чем они отличаются? Ведь есть модели, которые стоят существенно дороже других.

Здесь выбор зависит оттого, насколько интенсивно человек планирует заниматься. Существует три вида нагрузки, исходя из которой и нужно подбирать высоту и "уровень" палок.

Если вы человек в возрасте или у вас избыток веса тела, то вам необходимы умеренные нагрузки, а значит, высота палок должна быть для категории "здоровье". Чтобы определить высоту, ваш рост нужно умножить на коэффициент 0,66. То есть при росте 185 сантиметров это будет выглядеть так: 185*0,66 = 122 сантиметра.

Для тех, кто готов к более интенсивным тренировкам, палки должны быть выше. В данном случае рост умножают на коэффициент 0,68 (категория "фитнес"). Для третьей категории, "спорт", рост нужно умножить на 0,7.

Что касается уровня палок по цене, то здесь все зависит от интенсивности и регулярности тренировок. Если вы планируете заниматься постоянно, то лучше отдать предпочтение более дорогим моделям – они сделаны из более прочного материала, а значит, прослужат вам дольше. Если вы покупаете палки, чтобы заниматься "от случая к случаю", то можно взять недорогие модели: нет особого смысла переплачивать за инвентарь, который вы не будете особо использовать. Но важно: людям с избытком веса тела я рекомендую обратить внимание на более дорогие модели просто потому, что их отличает повышенная прочность. Лишний вес – это более интенсивное давление на палку, которая может просто сломаться (как правило, это палки, сделанные из углепластика).



Что касается обуви, то здесь к ее выбору можно подойти не так скрупулезно, как, например, к выбору обуви для бега или прохода марафона. Скандинавская ходьба – это именно ходьба, где часть нагрузки на ноги человек снимает благодаря палкам, а значит, можно купить обычные кроссовки с мягкой, амортизирующей подошвой, и этого будет достаточно.

Если же вы планируете заниматься более интенсивно либо тренироваться на мягком покрытии (трава, снег), то нужно подбирать обувь для трекинга (активного отдыха в горной местности), либо так называемые кроссовки-внедорожники, которые идеально подойдут для таких занятий.

Это же касается и выбора экипировки. Северная ходьба – это умеренная нагрузка, а значит, можно сэкономить и на специализированной экипировке, главное – чтобы форма была удобная, свободного кроя. Конечно, при серьезных нагрузках экономить на форме я не рекомендую, так как от ее наличия будет напрямую зависеть комфорт и качество занятий, а значит – и результат.

В свою очередь, техника ходьбы предельно простая: вы идете так, как привыкли, естественным шагом, просто немного отталкиваясь палками под разноименную ногу.

Безусловно, если вы хотите заниматься регулярно, хотя бы один раз проконсультируйтесь с тренером, который скорректирует вашу технику, если есть погрешности. Найти специалиста по скандинавской ходьбе в городе несложно, особенно для людей старшего поколения: для пожилых регулярно проводятся групповые занятия в рамках программы "Московское долголетие".

Хороших тренировок!