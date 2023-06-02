Движение ограничат на нескольких улицах Москвы с 2 по 5 июня из-за проведения полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" несколько улиц и набережных в центре столицы будут временно перекрыты для проезда транспорта с 2 по 5 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Отмечается, что с 00:01 2 июня до 06:00 5 июня движение перекроют на площади Васильевского Спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

С 20:00 3 июня до 06:00 5 июня автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

С 07:00 4 июня будет перекрыто движение на Малом Москворецком мосту, на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, на Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на съездах с Остоженки и Пречистенской набережной.

В этот же день с 07:00 до 12:15 водители не смогут проехать по участку Садового кольца от Валовой улицы до Новинского бульвара.

Помимо этого, 4 июня с 08:00 закроют проезд на Смоленской, Краснопресненской, Фрунзенской набережных, а с 08:30 будут перекрыты Ростовская, Саввинская набережные и Крымский проезд.

"В местах ограничений 4 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка", – подчеркнули в ведомстве.

Также 4 июня с 07:00 до 10:15 для автомобилистов организуют временный поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 по Валовой улице.

В это же время на в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках организуют двухстороннее движение.

"Будьте внимательны, обращайте внимание на знаки", – резюмировали в Денптрансе.

Ранее ведомство сообщало об ограничении движения на Русаковской улице из-за проведения строительных работ. Они будут действовать на участке Русаковской улицы от дома 23 до дома 7, строения 3, до 8 июня и на участке Русаковской улицы от дома 6А до дома 23 с 12 до 19 июля.



Движение в центре столицы ограничат для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"