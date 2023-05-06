Одним махом: как сэкономить время на спорте и сжечь максимум калорий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, возможно ли сэкономить время на тренировке, не потеряв ни в качестве, ни в результате.



Нехватка времени для жителей мегаполиса – частая история. И неудивительно, что все больше людей ищут возможности сэкономить на каком-то виде деятельности, чтобы осталось больше времени на себя, семью, на какой-то досуг. Например, благодаря сервисам доставки еды и прочих товаров мы научились существенно экономить время на походы в магазины, с помощью электросамокатов и аренды велосипедов, а также каршеринга многие ускорили передвижение по городу. А благодаря развитию онлайн-обучения появилась возможность получать ряд знаний, не выходя из дома.

Все это действительно упрощает и делает нашу жизнь лучше. Тогда вполне логичный вопрос: а можно ли как-то экономить время на тренировках без потери качества от занятий? Есть такие методики и можно ли обойтись без покупки абонемента в зал? Давайте разбираться.

Как известно, львиная доля посетителей фитнес-клубов хотят похудеть, поэтому начинают тренироваться на кардиотренажерах, посещают групповые уроки, а также занятия в бассейне и даже единоборства. Конечно, помимо сжигания калорий, тот или иной вид нагрузки может развивать дополнительные качества в зависимости от направления: координацию, силу, выносливость, растяжку, технику нанесения ударов и так далее. Такие занятия сами по себе не могут быть короткими, так как, например, на занятиях по единоборствам только одна разминка может длиться полчаса.

Тогда как сэкономить время, чтобы при этом сжечь как можно больше калорий (если мы в первую очередь говорим о похудении)? Здесь на помощь приходит старая-добрая скакалка – вещь, знакомая абсолютно каждому с детства.

Действительно, это удобный и универсальный снаряд, причем еще и недорогой. В спортивных магазинах можно купить прыгалки всего за 300 рублей – такой вариант подойдет для регулярных спокойных занятий. А за 1 000–1 500 рублей можно приобрести так называемые "скоростные" прыгалки – для более интенсивных тренировок.

Особенностью таких занятий является то, что вы сжигаете практически в два раза больше калорий по сравнению с бегом или ездой на велосипеде. При этом нужно понимать, что прыгалки требуют правильной техники выполнения, иначе у вас будут быстро уставать ноги.



Тренировки со скакалкой – это интенсивный вид движения. Они существенно повышают частоту сердечных сокращений и ритм дыхания, а значит, новичкам нужно постепенно увеличивать скорость и продолжительность сессии. А еще, чтобы много прыгать, лучше заниматься в кроссовках с мягкой, амортизирующей подошвой, ведь прыжки – это так называемая ударная нагрузка на суставы и позвоночник, и ее нужно минимизировать.

Правда, занятия на скакалке подходят далеко не всем: если у вас серьезные проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, а также ожирение больше второй степени, заниматься с прыгалками я не рекомендую.

Вторым видом коротких, но быстрых тренировок можно считать джампинг-фитнес на батутах – это групповые тренировки на небольших персональных батутах под музыку. Фитнес-клубы позиционируют такие занятия как максимально интенсивные, сжигающие в два раза больше калорий, чем при беге, а значит, сама тренировка может длиться всего 20 минут.

Еще одним из преимуществ данного занятия можно считать хорошее развитие общей выносливости и координации, вовлечение в работу так называемых мышц-стабилизаторов.

Как и у любых других прыжковых занятий, здесь точно такие же ограничения, как и при занятиях на скакалке: лишний вес, проблемы со стороны суставов и позвоночника, а также сердечно-сосудистой системы (например, гипертония). Также не стоит забывать, что для таких тренировок нужно потратить время на поход в соответствующий клуб, плюс купить клубную карту и так далее. Если сравнивать такие занятия с тренировками на скакалке, то прыгалки, безусловно, будут предпочтительнее.

Если проанализировать все вышесказанное, несложно сделать вывод, что реально сэкономить время на занятиях могут те, у кого нет серьезных противопоказаний и кому доступны все возможные способы тренировок, в том числе с собственным весом.



Тогда возникает вполне логичный вопрос: а как заниматься людям с вышеупомянутыми ограничениями да еще в домашних условиях?

Конечно, я бы мог посоветовать приобрести домашний кардиотренажер, как минимум велосипед. Но есть и другие снаряды, которые можно легко использовать, и при этом они не будут занимать много места, а стоят копейки.

Например, детская подставка для ванной или мини-стремянка – все это разновидности возвышения. Если вы в течение 20 минут, чередуя ноги, будете делать подъемы-схождения с возвышения, то получится хорошая кардионагрузка. Главное, делайте движение не спеша, ставьте ступню плотно всей поверхностью на ступеньку (чтобы не перегружать икры) и спокойно, ровно дышите. Эффект будет, как будто вы все время поднимаетесь по лестнице. Хорошая альтернатива, когда больше вариантов нет.

Главное, занимайте также в кроссовках, так как для любого вида занятий нужно использовать специализированную обувь, задача которой улучшить результат и снизить риски получения дискомфорта либо травмы.