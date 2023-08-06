"Динамо" одержало первую выездную победу над "Зенитом" в РПЛ с 2014 года

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Московский клуб "Динамо" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Новости.

Решающий гол был забит на последней минуте матча. Его совершил Вячеслав Грулев.

На встрече отличился защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна, который забил в собственные ворота. А на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте "Зенит" остался в меньшинстве из-за удаления Вильмара Барриоса.

Матч состоялся на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 24 653 зрителей.

Это первая выездная победа "Динамо" над "Зенитом" с мая 2014 года. Тогда матч оборвался со счетом 4:2 из-за того, что фанаты ворвались на поле стадиона "Петровский".