Месси забил мяч в ворота 100 разных клубов мира

Фото: телеграм-канал "Лионель Месси"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль во время игры с "Атлантой" в матче Кубка лиг, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Opta.

Отмечается, что игра "Интер" – "Атланта" закончилась победой клуба из Майами со счетом 4:0. Месси в ней забил два гола и сделал одну результативную передачу.

По информации издания, в прошедшем сезоне на счету 36-летнего футболиста было 16 голов и столько же результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

В июне этого года сообщалось, что Месси покинет клуб "Пари Сен-Жермен", за который он играл последние 2 года, после окончания сезона. Комментируя его уход, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола.

Позже аргентинский нападающий объявил о переходе в американский футбольный клуб "Интер Майами". По словам Месси, он хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о семье.

Месси впервые вышел на поле за новый клуб