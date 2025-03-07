В Иране спортсменка сдвинула с места 18-тонный самолет и установила мировой рекорд

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Giti Mousavi

Иранская спортсменка из города Тебриз Гити Мусави сдвинула с места самолет, весящий 18 тонн, и тем самым установила новый мировой рекорд, пишет агентство Mehr.

Мусави рассказала, что уже давно занимается спортом, благодаря чему ранее ей удалось перетащить грузовик.

"С тех пор как мне удалось перетащить грузовик, я в течение трех лет занималась под присмотром тренеров. Каждый день были тренировки по 2–3 часа, <...> если вы посмотрите на мои руки, вы увидите, сколько усилий я приложила для достижения этой цели", – пояснила спортсменка.

После этого она продолжила искать для себя "новые вызовы". Так ее выбор пал на самолет. В этом стремлении ее поддержали правоохранительные органы Ирана, которые и предоставили свой лайнер для установления рекорда.

Ранее рекорд был обновлен и в России в сфере хоккея. Александр Овечкин побил достижение канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх. В матче "Вашингтона Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин забил 636-ю шайбу.

Овечкин отличился на 51-й минуте, его клуб выиграл матч в овертайме со счетом 3:2. Для нападающего эта шайба стала 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбам, россиянину осталось забить 10 голов.

