Россиянка Бурлакова стала чемпионкой Европы по велотреку в спринте

Фото: vk.com/Яна Бурлакова

Россиянка Яна Бурлакова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят в Бельгии, пишет ТАСС.

Второе место заняла Риан Эдмундс из Великобритании, а третье – россиянка Алина Лысенко. Бурлакова проиграла первый финальный заезд, однако в двух последующих ей удалось опередить соперницу по результатам фотофиниша. В полуфинале она сумела обогнать Лысенко в решающем заезде.

Турнир завершится 15 февраля, российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

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