Проигравший Большунову гонку итальянец пришел на награждение с флагом Украины

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Проигравший российскому лыжнику Александру Большунову итальянский спортсмен Лоренцо Бузин вышел на церемонию награждения после гонки Sudtirol Moonlight Classic с флагом Украины на рукаве. Свой поступок он прокомментировал в беседе с ТАСС.

"Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт", – указал спортсмен.

Однако он признался, что появление Большунова на гонке стало неожиданностью, поскольку итальянская команда была уверена в том, что россиянам запрещено принимать участие в официальных соревнованиях за пределами России.

Бузин также обратил внимание, что гонка была честной, а Большунов оказался быстрее на последнем спуске. Именно поэтому итальянский спортсмен не сумел его догнать, подчеркнул он.

Гонка состоялась в Италии 13 февраля. Большунов стал победителем на дистанции 30 километров классическим стилем. Для трехкратного олимпийского чемпиона этот международный старт стал первым за последние три года. Организаторы соревнования объяснили его допуск тем, что отказываются смешивать политику и спорт.

Вместе со спортсменом на старт вышли спортсмены из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии. По данным оргкомитета соревнования, отказов принять участие в гонке по политическим причинам не поступало.