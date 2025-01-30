Олимпийский чемпион Большунов отправился тренироваться в Европу

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправился на тренировки в Европу, рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она пояснила, что спортсмен там будет тренироваться согласно индивидуальному плану.

28-летний Большунов является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Один раз лыжник стал чемпионом мира, шесть раз – серебряным призером мировых первенств, один раз – бронзовым. Он также дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Тем временем гимнаст Никита Нагорный не вошел в состав кандидатов в сборную России на 2025 год. Спортсмен рассказывал, что не подавал документы на получение нейтрального статуса. По его словам, он не может уделять достаточно времени тренировкам из-за высокой нагрузки в должности вице-президента Федерации гимнастики РФ.