Олимпийский чемпион Нагорный не вошел в список кандидатов в сборную РФ

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Гимнаст Никита Нагорный, который стал олимпийским чемпионом в 2021 году, не вошел в состав кандидатов в сборную России на 2025 год, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Спортсмен уже заявлял, что не стал подавать документы на получение статуса нейтрального. Он объяснял, что в данный момент у него нет возможности уделять достаточно времени тренировкам из-за высокой нагрузки в должности вице-президента Федерации гимнастики России. Однако Нагорный пока не планирует завершать свою спортивную карьеру.

В сезоне 2024 года Нагорный выступил на двух турнирах. В марте на чемпионате России в Сочи спортсмен стал победителем в командном зачете, опорном прыжке и на брусьях, а также занял второе место в вольных упражнениях.

В июне на Играх БРИКС спортсмен занял первое место в опорном прыжке и второе – в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Токио гимнаст вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским завоевал золото в командном первенстве.

Ранее стало известно, что российские атлеты, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, получат 4 миллиона рублей за золотые медали, 2,5 миллиона рублей – за серебряные и 1,7 миллиона рублей – за бронзовые.

Единственными российскими медалистами на прошедших Играх стали теннисистки – 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер, которые получили серебряные медали в парном разряде.