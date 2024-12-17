Теннисистки Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн руб за серебро на Олимпиаде в Париже

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Российские атлеты, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, получат 4 миллиона рублей за золотые медали, 2,5 миллиона рублей – за серебряные и 1,7 миллиона рублей – за бронзовые. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.



Единственными российскими медалистами на прошедших Играх стали теннисистки – 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер, которые получили серебряные медали в парном разряде.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены завершили выступления с одной медалью. Андреева и Шнайдер уступили в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Всего Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до соревнований 15 атлетов из России. Они выступали в нейтральном статусе.

