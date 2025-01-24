Боксер Поветкин дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

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Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на сайте.

Организация уточнила, что Поветкин отстранен от международных соревнований за использование запрещенного вещества, которое было обнаружено в пробах теста из столичной лаборатории.

Срок дисквалификации спортсмена начинается 21 октября 2024 года. Поветкину вновь можно будет выступать на соревнованиях с 20 октября 2028 года.

Кроме того, агентство признало недействительными результаты спортсмена за период с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года.

Между тем Поветкин не планирует оспаривать решение о своем отстранении. Команда боксера заявила, что Поветкин считает произошедшее абсурдом.

ITA объявило об отстранении Поветкина в конце осени прошлого года. По данным агентства, нарушение зафиксировали 25 октября 2014 года.