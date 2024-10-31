Боксер Александр Поветкин был временно отстранен из-за подозрений в допинге

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Боксер Александр Поветкин был временно отстранен Международным агентством допинг-тестирования (ITA) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITA.

По данным ITA, нарушение антидопинговых правил зафиксировали 25 октября 2014 года.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило на четыре года от соревнований 31-летнюю теннисистку из Румынии Симону Халеп из-за допинга. По информации ITIA, Халеп в августе в ходе выступления на US Open-2022 cдала пробу, в которой нашли запрещенное вещество роксадустат.

В сентябре 2022 года теннисистка сообщила о досрочном завершении сезона из-за операции на носу, а уже в октябре того же года появилась информация о положительной пробе А.