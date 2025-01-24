Борец вольного стиля Багавудинов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/ramazan_bagavudinov_

Российский борец вольного стиля Рамазан Багавудинов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробе спортсмена было обнаружено вещество SARMS S-23.

Как отмечается в заявлении, решение было принято 22 января национальным центром спортивного арбитража. Дисквалификация стартовала 27 сентября 2023 года.

В декабре 2024 года чемпион России по легкой атлетике Игорь Образцов был отстранен от соревнований Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года за несоблюдение антидопинговых правил. Образцов дисквалифицирован до мая 2027 года, так как срок его отстранения отсчитывается от 29 мая 2024 года.

Все достижения спортсмена, достигнутые с момента взятия пробы 17 июня 2023 года, считаются недействительными.