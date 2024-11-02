Боксер Поветкин решил не оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Боксер Александр Поветкин не планирует оспаривать решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) о своем отстранении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его команду.

"Он считает произошедшее абсурдом и нелегитимным. Он завершил карьеру и не будет возвращаться", – уточнил источник.

Ранее ITA объявило об отстранении Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. По данным агентства, нарушение зафиксировали 25 октября 2014 года.

В мае 2024 года олимпийский чемпион стал занимать должность заместителя губернатора Вологодской области. Под его контроль передали патриотическое воспитание детей и молодежи.

