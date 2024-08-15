Боксер Двали рассказал, что хотел бы остаться в спорте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боксер Дмитрий Двали, пострадавший в результате драки в Феодосии, рассказал, что хотел бы сохранить возможность заниматься спортом, передает Life.ru.

"Насчет спорта пока очень тяжело что-то говорить. Хотелось бы остаться в боксе, это моя семья, а я сейчас выбиваюсь из семьи, получается. Врачи делают все возможное, но прогнозов пока не дают", – поделился Двали.

Он отметил, что хотел бы боксировать дальше, поскольку чувствует, что еще не достиг пика своей спортивной карьеры.

Спортсмен также выразил благодарность Международной ассоциации бокса во главе с Умаром Кремлевым, которая оказывает ему поддержку во время восстановления. По данным издания, к настоящему моменту Двали перенес уже три операции на поврежденном глазу.

Комментируя случившееся в Феодосии, спортсмен рассказал, что в тот день был в неком заведении, где заказал столик на вечер. Он отметил, что покинул его в трезвом состоянии и полностью отдавал себе отчет в происходящем. После этого Двали проводил одного из своих товарищей и встретился на набережной с другом по имени Женя.

Во время прогулки они увидели, как мужчину избивают около пяти человек. Товарищ боксера попытался оттащить и успокоить одного из нападавших, но после этого Женю и Двали внезапно окружили десять человек.

После этого и началась драка. На боксера накинулись несколько человек, которые свалили его с ног, однако он быстро поднялся. Затем один из нападавших нанес спортсмену удар в голову, предположительно, кастетом, после чего он снова упал, а другие участники драки продолжили избивать его. При этом товарищ боксера прикрывал его собой.

Двали также рассказал, что за него пыталась заступаться девушка из компании нападавших, однако никто из них ее не слушал.

В ответ на вопрос журналиста о том, стал бы Двали участвовать в этом инциденте, если бы заранее знал о травме, которую получит, он подчеркнул, что "как любой нормальный мужчина" не мог не заступиться за человека, ставшего жертвой массового избиения.

О травмировании спортсмена стало известно 3 августа. Двали, его брат и тренер-катмен приехали в Феодосию, чтобы принять участие в мастер-классе для юных боксеров.

В связи с произошедшим следователи возбудили дело по статье о хулиганстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу, в покушение на убийство.

По этому делу были арестованы девять человек. Все они будут оставаться под стражей вплоть до 29 сентября.