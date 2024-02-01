В СК сообщили подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

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Бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили из огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Дагестану.

По версии следствия, вечером 31 января злоумышленник, находясь возле жилого дома по Гапцахской улице в Махачкале, не менее семи раз выстрелил из огнестрельного оружия в 21-летнего местного жителя. Жертвой оказался спортсмен. Он скончался по пути в больницу от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия".

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что правоохранители уже установили личность подозреваемого, в данный момент сотрудники полиции принимают меры к его задержанию. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.