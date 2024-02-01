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В Махачкале убили бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство по физической культуре и спорту Дагестана.
Уточняется, что спортсмен был убит возле подъезда дома. На месте происшествия работает следственная группа.
Как сообщили в МВД Дагестана, правоохранители уже установили личность подозреваемого, в данный момент сотрудники полиции принимают меры к его задержанию.
Ранее сообщалось, что в Балашихе пассажир легковушки обстрелял автобус, после чего скрылся. В автобусе находилась команда Молодежной хоккейной лиги "СКА-Карелия", которая возвращалась с матча. В результате инцидента никто не пострадал.
Позже в хоккейном клубе сообщили, что автобус могли обстрелять после конфликта на дороге. Уточнялось, что автобус арендовали для поездки на игру, а его водитель не является работником "СКА-Карелии".
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