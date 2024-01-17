В хоккейном клубе "СКА-Карелия" объяснили обстрел автобуса команды

Фото: телеграм-канал "МХК "СКА-Карелия"

Автобус молодежного хоккейного клуба "СКА-Карелия" могли обстрелять после конфликта на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клуб.

Там уточнили, что пострадавших нет. На место случившегося оперативно прибыли правоохранительные органы, было организовано расследование.

"Противоправные действия могут объясняться культурой вождения и никаким образом не связаны с хоккеем и болельщиками. Думаем, что это частный случай – личное восприятие ситуации на дороге водителем легкового автомобиля", – отмечается в сообщении.

В клубе подчеркнули, что автобус арендовали для поездки на игру, его водитель не является работником "СКА-Карелии".

Об инциденте стало известно 17 января. В Балашихе пассажир легковушки обстрелял автобус, после чего скрылся. По данным полиции, злоумышленник произвел выстрелы из травматического пистолета. Никто не пострадал, повреждения получила левая часть стекла автобуса.

Ранее сообщалось, что злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке. Правоохранители не пострадали, поскольку на них были средства индивидуальной бронезащиты.

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