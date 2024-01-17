Неизвестный обстрелял автобус с хоккейной командой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

В Балашихе пассажир легковушки обстрелял автобус, после чего скрылся. Правоохранители разыскивают нарушителя, сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции.

Дежурная часть МУ МВД России "Балашихинское" получила информацию об инциденте 16 января около 22:35. По данным полиции, злоумышленник произвел выстрелы из травматического пистолета. Никто не пострадал, повреждения получила левая часть стекла автобуса, уточнили правоохранители.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в автобусе находилась одна из команд Молодежной хоккейной лиги, которая возвращалась с матча.

Ранее сообщалось, что злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке. Правоохранители не пострадали, поскольку на них были средства индивидуальной бронезащиты.

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве