Следователи завершили расследование дела об убийстве девушки в 1997 году на востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи Перовского межрайонного следственного отдела Москвы завершили расследование уголовного дела об убийстве девушки, совершенного на востоке города в 1997 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, трагедия произошла 5 июня 1997 года на чердаке жилого дома на улице Плющева в одном из микрорайонов Перова. Трое мужчин изнасиловали незнакомую девушку, а затем, опасаясь обращения потерпевшей в милицию, они нанесли ей множественные колотые и резаные раны груди, шеи и живота.

От ранений девушка скончалась на месте, а злоумышленники покинули место преступления, уточнили в СК. Следователям и криминалистам пришлось проанализировать и перепроверить собранные в те годы улики с учетом современных криминалистических методов и баз данных.

"Повторно проведена генетическая экспертиза, по результатам которой лица, причастные к совершению данного преступления, установлены", – рассказали в Следкоме.

Далее сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали двух мужчин 1978 и 1979 годов рождения, находившихся на территории Московской области. В ходе допроса они полностью признали свою вину и раскаялись. Суд заключил их под стражу.

Выяснилось, что фигуранты уголовного дела были ранее неоднократно судимы. Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого было прекращено из-за его смерти.



"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", – заключили в пресс-службе.

На момент середины 2023 года российские правоохранители достигли 99% раскрываемости дел об убийствах и покушениях на убийство. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк – это исторический максимум.

В прошлом году подмосковный СК РФ установил причастность двух мужчин к убийствам 12 человек на территории нескольких субъектов России с 2001 по 2002 год. В преступлениях обвиняют жителя Украины и жителя Ставропольского края.

Один из них причастен к двум убийствам на Украине, а в целом оба – к аналогичному преступлению на столичном Арбате, убийству семерых человек в Подмосковье, а также еще двух в Рязанской области. Следователи смогли установить подозреваемых лишь спустя больше 20 лет. Они уже дали признательные показания.

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