Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении чемпиона РФ по боксу Двали

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально региональные следователи возбудили дело по статье о хулиганстве. Однако с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело на более жесткую статью.

Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Об инциденте стало известно из соцсетей и СМИ. По их данным, чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки, они заступились за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В результате спортсмену выбили глаз. Травмы также получил его товарищ.

23-летний Дмитрий Двали – мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 54 килограммов, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодежи до 22 лет.

