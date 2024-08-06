Суд арестовал еще трех фигурантов дела о покушении на боксера Двали

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Суд арестовал еще трех участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Крыму и Севастополю.

При этом изначально двое из них находились под домашним арестом. Однако суд пересмотрел данную меру пресечения.

В общей сложности по делу о покушении на спортсмена были арестованы девять человек. Все они будут оставаться под стражей вплоть до 29 сентября.

Задержанные являются гражданами России. Известно, что трое из них работали охранниками в местном клубе, а остальные – разнорабочими.

Следователи обыскали места жительства задержанных и их родных, а также изучили место драки. К настоящему моменту были допрошены свидетели конфликта. Их показания проверили на месте с участием фигурантов дела. Также следователи изъяли и изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел 3 августа. Двали, его брат и тренер-катмен приехали в Феодосию, чтобы принять участие в мастер-классе для юных боксеров. Когда мужчины возвращались в отель после утренней пробежки, они заступились за мальчика, которого избивала толпа.

В результате завязавшейся драки у спортсмена оказался выбит глаз. Травмирован был и его товарищ. В связи с произошедшим следователи возбудили дело по статье о хулиганстве.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу, в покушение на убийство. Такое решение было принято с учетом обстоятельств и общественного резонанса. Ход расследования передали под контроль центрального аппарата СК РФ.