РИА Новости: боксер Двали перенес операцию на поврежденном глазу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пострадавший в массовой драке в Феодосии 23-летний чемпион России по боксу Дмитрий Двали перенес операцию на поврежденном глазу, пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, операция продолжалась около четырех часов. Сейчас Двали находится под наблюдением врачей. Через несколько часов его переведут в обычную палату.

Двали вместе с братом и тренером-катменом 3 августа заступились на улице за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В драке спортсмену выбили глаз, его товарищ также получил травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Позже председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на боксера, на покушение на убийство. В результате девяти участникам драки предъявили обвинение, они находятся в следственном изоляторе.