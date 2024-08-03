Федерация бокса РФ рассказала о состоянии чемпиона Европы Двали после драки

Фото: rusboxing.ru

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали проходит лечение и находится под контролем врачей после драки в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации бокса России.

"Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего", – говорится в сообщении.

Спортсмену оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.

"Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку", – добавила организация.

О травмировании спортсмена стало известно 3 августа. По данным СМИ, он лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двух подозреваемых.

