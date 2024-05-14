Олимпийский чемпион Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области

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Олимпийский чемпион, боксер Александр Поветкин получил должность заместителя губернатора Вологодской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Георгий Филимонов, пишет ТАСС.

Под контроль нового замгубернатора будет передано патриотическое воспитание детей и молодежи. Также в его обязанности будет входить работа по продвижению здорового образа жизни в регионе и контроль над реализацией нового национального проекта "Молодежь России".

"Новым заместителем губернатора Вологодской области назначается доверенное лицо президента Российской Федерации на выборах, прославленный российский спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, <...> видный общественный деятель Александр Поветкин", – заявил Филимонов во время оперативного совещания правительства области.

Врио главы региона также отметил, что Поветкин будет назначен ответственным за деятельность общественных организаций, которые тоже работают над популяризацией здорового образа жизни. Также под его контроль планируется передать реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодской области.

"Не подведу", – пообещал новый заместитель губернатора.

Поветкин является чемпионом Олимпийских игр 2004 года, а также обладает титулом чемпиона мира – 2003. Кроме того, спортсмен дважды становился чемпионом Европы – в 2002 и 2004 годах. Также новый замгубернатора является заслуженным мастером спорта России и регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе. После завершения своей спортивной карьеры Поветкин принимал активное участие в общественной деятельности и неоднократно ездил в Донбасс.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания утвердила кандидатуры министров в новом правительстве России после их обсуждения. В ходе мероприятия каждый кандидат, теперь утвержденный в должности главы одного из ведомств, представлял депутатам программу основных направлений своей деятельности. Голосование по всем кандидатурам проводилось в открытом формате.