Губерниев поддержал решение Большунова тренироваться в Европе

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова тренироваться в Европе.

При этом, по словам комментатора, ему надоели "лицемерное вранье и идиотская риторика" руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

"Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели. Такие бестолковые руководители должны отправится подальше. В отставку!" – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Накануне президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Большунов отправился на тренировки в Европу. Спортсмен будет тренироваться согласно индивидуальному плану.

Между тем глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских лыжников в нейтральном статусе. По его мнению, спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за действия властей.