Иностранные спортсмены не отказались от лыжной гонки в Италии из-за Большунова

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Иностранные спортсмены не стали отказываться от участия в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии в знак несогласия с присутствием на ней трехкратного олимпийского чемпиона, россиянина Александра Большунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Большунов включен в состав участников на дистанции 30 километров, которая состоится 13 февраля. Он будет выступать под российским флагом. Вместе с ним на старт выйдут спортсмены из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии.

Оргкомитет отметил, что отказов от соревнований по политическим причинам к ним не поступало.

"Мы рассматриваем себя как спортивную организацию, и наше намерение – обеспечить честную и качественную гонку", – добавили в пресс-службе.

Sudtirol Moonlight Classic не включены в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года не допускает к своим соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии даже в статусе нейтральных участников.

Между тем стало известно, что лыжники из РФ и Белоруссии должны быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе, как это было на Олимпийских играх во Франции.

По мнению президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за действия властей.