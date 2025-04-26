ПФК ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в 26-м туре РПЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Столичный ЦСКА обыграл московский "Спартак" на стадионе "Лукойл-Арена" со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру посетили свыше 39 тысяч зрителей. В составе ЦСКА голами отметились Сауль Гуарирапа (на 44-й минуте) и Кристиян Бистрович (на 89-й минуте).

Со стороны "Спартака" на 88-й минуте встречи пенальти реализовал Эсекьель Барко. У этой же команды по ходу матча был удален Срджан Бабич.

Благодаря этой победе ЦСКА обошел "Спартак" в турнирной таблице, набрал 51 очко и поднялся на третью строчку. Тем временем "Спартак" расположился на четвертом месте, 50 очков.

В рамках 28-го тура РПЛ 10 мая в 14:30 "Оренбург" сыграет против "Химок", а в 17:00 и 19:30 пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар" соответственно.

На следующий день, 11 мая, в 14:00 пройдет встреча "Акрона" и "Ахмата", в 16:30 "Факела" и "Локомотива". Также в 19:30 состоятся два матча: "Динамо" встретится со "Спартаком", а "Рубин" – с "Ростовом". Затем 12 мая одну игру в 19:00 проведут "Пари НН" и "Крылья Советов".