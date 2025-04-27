"Ливерпуль" в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

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Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу в матче с "Тоттенхэмом", досрочно гарантировав себе чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 82 очками в турнирной таблице.

Игра, которая проходила в рамках 34-го тура на домашнем поле "Ливерпуля", завершилась со счетом 5:1. Первый гол на 12-й минуте встречи забил нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке. После отличились хозяева – на 16-й минуте забил колумбиец Луис Диас, на 24-й минуте – аргентинец Алексис Макаллистер, на 34-й минуте – нидерландец Коди Гакпо, а на 63-й минуте – египтянин Мохамед Салах.

Последний мяч в свои ворота забросил левый защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи на 69-й минуте встречи.

Салах по итогам матча стал лучшим бомбардиром турнира среди легионеров, забив 185-й гол в АПЛ. По этому показателю он опередил аргентинца Серхио Агуэро.

В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом при немецком тренере Юргене Клоппе в 2020 году. Завоеванный в этом году титул чемпионов Англии стал 20-м в истории команды и вторым в АПЛ.



Сейчас тренирует игроков "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот. Под его руководством клуб в этом сезоне проиграл ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, уступил в 1/16 финала Кубка Англии "Плимуту" и проиграл финал Кубка лиги "Ньюкаслу".

Ранее казанский "Зенит" выиграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу. Таким образом, они стали триумфаторами турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу казанского клуба, который ранее уверенно выиграл первые две игры серии до трех побед (3:0, 3:2). При этом это уже не первая встреча команд в финале чемпионата РФ. Так, в 2018 году победу также одержал "Зенит" из Казани.

