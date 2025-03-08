Лыжник Клебо побил рекорд по числу завоеванных медалей на ЧМ среди мужчин

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо побил рекорд по количеству завоеванных медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин. Об этом сообщает ТАСС.

На турнире в Тронхейме спортсмен 8 марта выиграл в мужском масс-старте и завоевал свою 18-ю медаль на ЧМ. По этому показателю он обошел соотечественника Бьюрна Дэли, у которого 17 наград.

Клебо показал результат 1 час 57 минут 47,1 секунды. На втором месте оказался швед Вильям Поромаа с отставанием на 2,1 секунды, на третьем – норвежец Симен Крюгер с отставанием 8,5 секунды.

Более того, Клебо обошел трехкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе по числу золотых медалей на чемпионатах мира: у Вяльбе 14 побед, а Клебо выиграл 15-ю гонку.

На чемпионате мира 2025 года норвежский спортсмен выиграл все шесть гонок. Вяльбе победила во всех пяти гонках ЧМ в 1997 году, тогда турнир тоже проводился Тронхейме.

В свою очередь, Вяльбе заявила агентству, что рекорд Клебо некорректно сравнивать с ее достижением, установленным в 1997 году.

"Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть", – высказалась она.

Олимпийская чемпионка назвала Клебо великим спортсменом.

"С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет – все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется", – добавила Вяльбе.

Ранее Клебо вместе с соотечественником Эриком Валнесом одержал 13-ю победу на чемпионате мира в Тронхейме в рамках командного спринта. Спортсмены преодолели дистанцию в 8,3 километра за 18 минут и 27,71 секунды. На втором месте оказались финские лыжники Лаури Вуоринен и Ристоматти Хакола, на третьем – представители Швеции Оскар Свенссон и Эдвин Ангер.