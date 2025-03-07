Губерниев обвинил Вяльбе в срезании дистанции на шоу-гонке в Казани

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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев обвинил президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в срезании дистанции на шоу-гонке в Казани. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В четверг, 6 марта, на чемпионате РФ по лыжным гонкам состоялась шоу-гонка, в которой участвовали спортсмены, тренеры, сервисмены и дети. На соревнованиях победила команда, в которой гонку завершила Вяльбе. Затем в Сети появились публикации, что она якобы срезала свою дистанцию.

Сама президент ФЛГР в беседе с изданием сказала, что у нее был свой круг, который ей показали организаторы, и дистанцию она не сокращала.

По словам Губерниева, в шоу-гонке участвовали 60 человек, 59 из которых бежали один и тот же круг, а Вяльбе срезала. Ни у оргкомитета, ни у болельщиков не было сведений о том, что ей назначили иной маршрут, уточнил комментатор.

"Сейчас Вяльбе придумывает и врет", – сказал он.

Ранее в ходе этого же чемпионата госпитализировали тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. У него диагностировали пневмонию. В настоящий момент он находится в Республиканской клинической больнице, рассказали в Минспорта Татарстана.