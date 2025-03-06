Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко госпитализирован в Казани

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Тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко находится в больнице в Казани, следует из данных Минспорта Татарстана.

"Бородавко с пневмонией госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В период с 1 по 9 марта в Казани проходит чемпионат России по лыжным гонкам.

Ранее российский фигурист Александр Галлямов получил перелом ноги. Он заработал травму после того, как попал в трещину на льду во время исполнения показательной программы на турнире на Байкале, сообщают СМИ. Спортсмена доставили в медучреждение. У фигуриста диагностировали перелом лодыжки.