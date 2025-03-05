Александр Емельяненко пропустит почти год боев из-за травмы позвоночника

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко пропустит 10 месяцев тренировок и боев из-за травмы позвоночника. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Спортсмен сообщил, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых после вышла грыжа. Она передавила спинной мозг, в результате чего у Емельяненко отнялись ноги. Врачи посоветовали провести операцию, за которой последует долгая реабилитация.

"10 месяцев мне нельзя будет выступать, тренироваться, так что бой в Белоруссии с (блогером Артемом – Прим. ред.) Тарасовым отменяется или переносится на потом, буду поправлять здоровье", – уточнил спортсмен.

Емельяненко должен был провести бой с Тарасовым 29 марта.

Между тем нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин пропустит оставшиеся матчи сезона 2024/25 из-за травмы. По информации СМИ, у футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки колена. Травму Тюкавин получил во время встречи с "Ростовом" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).