РИА Новости: фигурист Галлямов получил перелом ноги

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Российский фигурист Александр Галлямов получил перелом ноги, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он заработал травму после того, как попал в трещину на льду во время исполнения показательной программы на турнире на Байкале, сообщает СМИ. Спортсмена доставили в медучреждение.

У фигуриста диагностировали перелом лодыжки, уточнил "Матч ТВ". Срок восстановления Галлямова неизвестен.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) раскрыла имена фигуристов, которые будут участвовать в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В соревнованиях спортивных пар Россию должны были представлять Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин, в женском одиночном катании – Аделия Петросян.

При этом в ФФККР продолжается дискуссия относительно кандидата, который будет представлять Россию в мужском одиночном катании. Федерация выбирает между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.