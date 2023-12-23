Фигуристы Мишина и Галлямов во второй раз стали чемпионами России в парном катании

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что по сумме двух программ спортсмены набрали 244,85 балла (83,01 балла за короткую программу и 161,84 за произвольную программу).

Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32; 78,95 и 157,37). Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97; 76,42 и 151,55).

Мишина и Галлямов также являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Он завершится 24 декабря показательными выступлениями.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вышел на лед на коньках. По словам спортсмена, его и его супругу Оксану каждый день сопровождает съемочная группа, потому что планируется кино.