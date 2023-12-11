Видео: телеграм-канал Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вышел на лед на коньках. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале и поделился отрывком с тренировки.

"Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна", – написал он.

По словам спортсмена, его и его супругу Оксану каждый день сопровождает съемочная группа, потому что планируется кино.

Костомаров не раскрыл названия будущего фильма, но подписчики могут предложить свои варианты в комментариях. Премьера состоится 8 марта. Иные детали мужчина не сообщил.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Спустя время у фигуриста началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.